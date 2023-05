Diretta Sassari-Venezia Playoff LBA: dove vederla in streaming

La serie di playoff tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari, sulla carta era il quarto di finale più combattuto, e il campo sta confermando tutte le aspettative. Dopo la vittoria di Venezia con soli tre punti di scarto in Gara 1, con protagonista il veterano Mitchell Watt, autore di 19 punti, i sardi hanno ribaltato il risultato e si sono portati sul 2 a 1. Prima espugnando il parquet della Reyer con un sonoro 55 a 81, poi vincendo anche al PalaSerradimigni 80 a 69, grazie alle ottime prove di Jones, Dowe e Gentile. Ai veneti non è bastata l’ottima prestazione di Spissu, che ha realizzato 15 punti e servito otto assist. Domani alle 21:30 i ragazzi di coach Bucchi hanno a disposizione il primo dei due match point, la Reyer dal canto suo deve vincere per andare a Gara 5.