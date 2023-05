Boom di spettatori per la Serie A Unipolsai, Gandini: "Premiati gli sforzi dei club"

ROMA - Una media di 3.764 spettatori e 50.363 euro di incasso. Questi i numeri della Serie A Unipolsai di Basket alla prima stagione senza limitazioni di capienza nei palasport dopo due anni contrassegnati dalla pandemia da Covid-19, con il girone di andata che ha fatto registrare una media di 3.570 spettatori e un girone di ritorno in netta crescita con le 4.000 presenze medie sfiorate (3.959 la media esatta). "Il dato di questa regular season è incoraggiante - afferma Umberto Gandini, presidente della Lega Basket - e premia i club della Serie A che, dopo avere sostenuto ingenti sforzi per garantire la disputa del campionato durante l’emergenza pandemica, hanno lavorato bene in questi mesi per riportare il pubblico nei palasport a fruire dal vivo di uno spettacolo che, anche in questa stagione, ha regalato incertezza ed equilibrio sino all’ultima giornata".