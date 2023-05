Basket, Serie A: Brindisi saluta Vitucci, rescissione per il coach

BRINDISI - Separazione consensuale tra Frank Vitucci e Brindisi, con la stessa Happy Casa che ha comunicato la rescissione del contratto che legava il coach ai pugliesi fino al 30 giugno del 2024. Subentrato in corsa nel dicembre del 2017, Vitucci lascia dunque Brindisi dopo 6 stagioni con 237 panchine in totale (tra campionato, coppe italiane ed europee) e 86 successi in Serie A che lo collocano al primo posto assoluto tra gli allenatori più vincenti della storia del club nel massimo campionato.