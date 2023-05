Basket, semifinali scudetto: Milano piega Sassari anche in gara 2, Egonu esulta

MILANO - Allungo di Milano nella semifinale scudetto con l'EA7 che, sotto gli occhi di Paola Egonu e con l'ennesimo sold out stagionale, batte Sassari anche in gara 2 (80-75) e si avvicina così alla finale dei playoff.

Milano soffre nel finale ma supera ancora Sassari

L'Olimpia (già vittoriosa in gara 1) ha di nuovo la meglio sui sardi con qualche patema finale, sfruttando la migliore prestazione del 2023 di Datome (19, 4/8 da tre) e le brutte percentuali da tre degli ospiti (7/30). L'aggressività di Sassari e la balistica di Bendzius (20, 4/9 da tre) sorprendono in avvio Milano (16-25) che però reagisce con il capitano azzurro e sigla il sorpasso (33-32) anche grazie al crescente nervosismo avversario. L'allungo decisivo arriva a cavallo tra il terzo e il quarto periodo con una nuova raffica di Datome e Shields (14 e 5 assist), che propizia un importante parziale 13-5 (71-61 al 34'). Lo sforzo di Dowe di riportare Sassari sul -2 (74-76) è vano perché Jones, dopo aver recuperato un rimbalzo, a 28'' dalla sirena commette un errore capitale, perdendo da solo la palla, che permette a Milano di chiudere la gara dalla lunetta. Giovedì (1 giugno) in programma gara3, con Sassari costretta a vincere per allungare la serie.