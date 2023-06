Serie A, playoff scudetto: la Virtus Bologna raggiunge Milano in finale

CASALE MONFERRATO - È la Virtus Bologna la seconda finalista dei playoff scudetto di Serie A . I bianconeri di coach Scariolo vincono gara 3 sul campo di Tortona ( 89-82 il finale), chiudono la serie sul 3-0 e raggiungono l' Olimpia Milano all'ultimo atto della stagione che vale il tricolore . Decisiva la rimonta degli ospiti dal -17, partita già nel terzo quarto, grazie a uno strepitoso Daniel Hackett , top scorer del match con 22 punti. Per la Virtus, buona prova anche per il duo Belinelli - Shengelia (11 punti a testa) e Mickey (9 i punti messi a referto).

Tortona, Daum non basta

Per la squadra di coach Ramondino, in vantaggio per quasi tutta la gara, non bastano i 17 punti messi a segno da Daum. In doppia cifra per i piemontesi anche Macura (a referto con 14 punti) e Hunt (12).