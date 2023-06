Napoli basket, ufficiale: Milicic è il nuovo allenatore

NAPOLI - Igor Milicic è il nuovo allenatore della Gevi Napoli. Lo annuncia il club azzurro con un comunicato ufficiale: "Milicic, croato con cittadinanza Polacca, classe 1976, dopo un’ottima carriera da giocatore, vincendo competizioni prestigiose come un Campionato polacco, 3 coppe di Polonia e una Coppa di Belgio e militando anche nella nazionale croata, inizia il suo percorso di allenatore nel campionato polacco con l’AZS Kozszalin, nella stagione 2014-2015. Nel 2015-2016 - prosegue il comunicato del club azzurro, alla terza stagione consecutiva in Serie A - si trasferisce, ancora in Polonia, al Wloclawek, dove rimarrà per 5 anni fino al 2020, conquistando 2 campionati polacchi, nel 2017-2018 e nel 2018-2019, 1 coppa di Polonia e due supercoppe polacche. Nel 2020-2021 il nuovo coach della Gevi viene ingaggiato dallo Stal Ostrow Wielkopolski, vincendo un altro campionato. Nella stagione successiva si aggiudica, ancora con Stal Ostrow, la Coppa di Polonia".