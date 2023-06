Finale scudetto, la Virtus Bologna pareggia la serie: Milano ko 93-89

Virtus Bologna on fire, Milano esce alla distanza

Inizio match da incubo per i campioni d'Italia in carica, con i ragazzi di Scariolo che macinano gioco e punti fino a toccare il +16 prima di andare all'intervallo avanti 40-31. Milano sprofonda sul -17 (69-52) a 6'48" dalla sirena finale ma, contro ogni pronostico, ricuce clamorosamente lo strappo sul -4 quando Ricci commette fallo su Teodosic con anche tecnico per proteste: 2 liberi dell'asso serbo e tripla di Hackett per il nuovo +9 bianconero. I padroni di casa però non piazzano il colpo del definitivo ko e Milano, a soli 42", si rifà sotto sul -3: Napier fallisce la prima conclusione dall'arco ma la seconda va a bersaglio, portando il match sul 76 pari. La partita va così all'overtime: la Virtus fallisce il match point nel primo ma si riscatta nel secondo grazie a Teodosic che mette a segno la tripla del momentaneo 91-86 che chiude ogni velleità di rimonta milanese.

Olimpia Milano, non basta Shields

L'Olimpia perde così gara-4, sprecando il vantaggio delle prime due gare vinte tra le mura amiche: a coach Messina non basta uno Shields da applausi e vicino alla doppia doppia (26 punti + 9 rimbalzi). Bene anche Napier (12 punti) e Melli (doppia doppia per l'ex Fenerbahce da 12 punti e 11 rimbalzi). La serie si sposta nuovamente al 'Mediolanum Forum' di Milano per gara-5: palla a due lunedì 19 giugno alle ore 20.30.