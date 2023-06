Tortona, ufficiale il rinnovo di Daum fino al 2025

TORTONA - Importante conferma in casa Tortona in vista della prossima stagione. Il club piemontese ha infatti annunciato il prolungamento del contratto dell'ala statunitense Mike Daum fino al 30 giugno 2025. Arrivato nel 2021 dopo l'esperienza in Spagna in Liga Acb con la maglia dell'Obradoiro, Daum ha indossato la canotta bianconera numero 24 in 79 partite tra tutte le competizioni, mettendo a segno 956 punti totali.