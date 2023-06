Diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna gara-5 LBA Finals: dove vederla in streaming

Olimpia Milano e Virtus Bologna arrivano al quinto episodio della Finale Scudetto sul punteggio di 2-2: dopo le prime due vittorie al Forum per la squadra di Ettore Messina (92-82 e 79-76), anche quella di coach Scariolo è riuscita a sfruttare al meglio il fattore campo, vincendo alla Segafredo Arena gara-3 69-61 e un'avvincente gara-4, dopo due tempi supplementari, 93-89 . Jordan Mickey e Marco Belinelli, con 18 punti a testa, hanno permesso alle V Nere di impattare la serie nel match di venerdì, nonostante la rimonta dell'Olimpia dal -18. A Milano non sono bastati i 26 punti di Shavon Shields e i 16 di Napier.

Ora la serie torna al Forum di Assago per gara-5: chiunque dovesse vincere, avrà il match point Scudetto mercoledì prossimo alla Segafredo Arena in gara-6. Si attende anche stavolta spettacolo, in un confronto che fino a questo momento si è giocato sui dettagli, sui colpi dei campioni e sulla capacità di mantenere la lucidità nei momenti in cui a governare è stata la stanchezza.

Dove vedere Olimpia Milano-Virtus Bologna

La palla a due di gara-5 della Finale Scudetto è fissata lunedì 19 giugno alle 20:30. Il match sarà trasmesso in streaming su Eleven Sports Italia e sarà disponibile anche successivamente on demand su elevensports.com (pre-partita dalle 20.10).

Olimpia Milano-Virtus Bologna, le informazioni

Dove: Assago, MI, Italia (Mediolanum Forum)

Quando: lunedì 19 giugno

Palla a due: ore 20:30 (pre-partita dalle 20.10)

Voglia di Basket? Lo trovi su ELEVEN. Tutte le partite di Serie A Unipolsai, Eurolega e Eurocup. ATTIVA ORA