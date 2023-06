Diretta Virtus Bologna-Olimpia Milano, finale playoff: segui gara-6 LIVE

BOLOGNA - Virtus Bologna e Olimpia Milano sono pronte a sfidarsi in un'infuocata gara-6 di finale scudetto che può risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia : i bianconeri di coach Scariolo sono costretti a vincere sul parquet amico della ' Segafredo Arena ' per rinviare ogni discorso a gara-7 . I biancorossi di coach Messina sono invece a una sola vittoria dal tricolore della terza stella . Palla a due alle ore 20:30 . Segui la diretta della partita.

21:55

Virtus-Olimpia 60-57: biancorossi a -3

L'Olimpia segna tre tiri liberi con Baron e poi completa il parziale di 6-0 con Baron: un possesso divide i due quintetti.

21:53

Virtus-Olimpia 60-51: Abass firma il nuovo +9

Le 'Vu-Nere' prima buttano via due punti comodi a cronometro fermo con Cordinier per poi recuperarli immediatamente con il 2/2 di Abass.

21:50

Virtus-Olimpia 58-51: quanti errori nelle due metà campo

Confusione in attacco per entrambe le compagini. I giocatori rifiutano tiri comodi, perdono semplici palloni e abbassano le loro percentuali di realizzazione.

21:47

Virtus-Olimpia 58-51: Baron dall'arco, -7 Milano

Si rifà sotto Milano con la tripla di Baron su assist di Hines.

21:40

Virtus-Olimpia 56-46, doppia cifra di vantaggio per i bianconeri

Azione show di Hackett: salta Shields in uno contro uno e appoggia a canestro il +10 delle 'Vu-Nere'. Messina, infuriato, chiama il time out.

21:37

Virtus-Olimpia 54-46: Belinelli da tre!

Assist di Hackett, tripla di Belinelli: la Virtus torna sul +8.

21:33

Virtus-Olimpia 49-43, al via il terzo quarto

Inizia il terzo parziale del match con la rimessa battuta dalle 'Vu-Nere', avanti 49-43.

21:19

Virtus-Olimpia 49-43: termina il primo tempo

Le 'Vu-Nere' vanno al riposo lungo in vantaggio di sei lunghezze. Tra le fila bianconere 8 punti di Hackett e 7 di Cordinier; il top scorer del match è invece Melli, autore finora di 11 punti. Bene per Milano anche Datome e Voigtmann, a referto rispettivamente con 9 e 8 punti.

21:16

Virtus-Olimpia 47-43: triple di Melli e Shields

Le due conclusioni dalla distanza dell'ex Fenerbahce e dell'ex Trento riportano sotto Milano. Ora è Scariolo a chiamare il time out.

21:12

Virtus-Olimpia 45-37: Cordinier firma il +8

Hackett segna il 42-37 e poi il francese fa esplodere la Segafredo Arena con una tripla in contropiede. Messina chiama subito il time out. Massimo vantaggio Virtus sul +8 in questo secondo quarto!

21:08

Virtus-Olimpia 40-35: Ojeleye da tre!

L'ala classe 1994 segna la seconda tripla della sua partita poi sbaglia la terza che scheggia il ferro. Virtus a +5.

21:03

Virtus-Olimpia 35-30: fallo tecnico per Teodosic

Fallo tecnico per Teodosic che prova a rubare il pallone a Shields: il tentativo viene però punito dall'arbitro Paternicò con un fallo. Il serbo protesta vivacemente e viene punito.

21:00

Virtus-Olimpia 34-30: Teodosic chiama, Napier risponde

Il serbo segna e ispira i compagni, imitato dallo statunitense di Milano che tiene in scia i suoi: 11-3 il parziale finora per le 'Vu-Nere'.

20:55

Virtus-Olimpia 30-27: Abass fa 2/2 dalla lunetta

Parziale di 7-0 della Virtus all'inizio del secondo periodo: +3 bianconero.

20:53

Virtus-Olimpia 26-27: inizia il secondo quarto

La tripla di Ojeleye riavvicina la Virtus a inizio secondo periodo: +1 per l'Olimpia.

20:50

Virtus-Olimpia 23-27: Voigtmann da metà campo!

Il primo quarto si chiude con il canestro incredibile del centro tedesco: il buzzer beater va a segno, impazzisce la panchina milanese! L'Olimpia vola sul +4.

20:46

Virtus-Olimpia 21-17, quinto fallo di squadra per i biancorossi

Prima le schiacchiate di Cordinier e Hall, poi il quinto fallo di squadra dell'Olimpia: Jaiteh fa 1/2 dalla lunetta.

20:41

Virtus-Olimpia 16-13: piovono triple

Prima Datome pareggia i conti dai 6,75 metri dopo il 2/2 di Hackett dalla lunetta poi Belinelli risponde all'ex Fenerbahce ancora dall'arco con una conclusione senza ritmo: che avvio di match alla Segafredo Arena!

20:38

Virtus-Olimpia 11-10: Shengelia-Datome show!

Inizio da fuoriclasse per l'ala georgiana che mette in difficoltà la difesa milanese e segna altri due punti ma Datome risponde con una tripla ben costruita.

20:33

Virtus-Olimpia 7-2: che inizio per i bianconeri

La prima tripla del derby d'Italia è di Marco Belinelli che fa esplodere la Segafredo Arena. Avvio aggressivo per i bianconeri che in precedenza erano andati a bersaglio con i due punti di Shengelia e la schiacciata di Cordinier.

20:32

Virtus-Olimpia, inizia gara-6

Il primo possesso del match è della squadra allenata da Messina. La direzione di gara-6 è affidata al trio Paternicò, Begnis e Giovannetti.

20:30

Virtus Bologna-Olimpia Milano, i due quintetti titolari

VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Mickey.

OLIMPIA MILANO: Napier, Shields, Melli, Datome, Voigtmann.

20:20

Virtus Bologna-Olimpia Milano, i precedenti in stagione

Sono sette le sfide disputate in questa stagione tra le due squadre: una vittoria a testa in regular season (96-74 per Milano alla Segafredo Arena e 75-69 per i bianconeri al Forum) alle quali si sommano le cinque sfide di finale dispuate finora con i biancorossi in vantaggio per 3-2.

20:15

Squadre sul parquet per il riscaldamento

Virtus Bologna e Olimpia Milano sono sul parquet per il classico riscaldamento prepartita. Atmosfera bollente alla Segafredo Arena!

20:10

Scudetto a Milano o gara-7?

L'Olimpia è a una sola vittoria dalla conquista del 30° scudetto della sua storia: coach Messina vuole chiudere i conti già questa sera alla Segafredo Arena. Se però dovessero trionfare i bianconeri di Scariolo, si disputerebbe la 'bella' al Mediolanum Forum: l'eventuale ultimo atto si giocherebbe venerdì 23 giugno con palla a due alle ore 20:30.

20:05

Virtus Bologna-Olimpia Milano, le formazioni ufficiali

Ecco i 12 scelti da Scariolo e Messina per gara-6 della finale scudetto:

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier, Mannion, Belinelli, Pajola, Jaiteh, Shengelia, Hackett, Mickey, Camara, Ojeleye, Teodosic, Abass. Coach: Scariolo.

OLIMPIA MILANO: Tonut, Melli, Baron, Napier, Ricci, Biligha, Hall, Baldasso, Shields, Hines, Datome, Voigtmann. Coach: Messina.

20:00

Virtus Bologna-Olimpia Milano, dove vederla in tv e in streaming

Si riparte dal 3-2 per i biancorossi campioni in carica in gara-6 alla Segafredo Arena. (QUI I DETTAGLI)

Bologna - Segafredo Arena