Diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna: segui la sfida scudetto LIVE

20:56

Olimpia-Virtus: 21-11

Il Bologna torna a segnare a canestro con Jaiteh che regala alla Virtus la doppia cifra in questa gara.

20:54

Dominio di Olimpia Milano!

Anche in questo secondo quarto l'inerzia della gara non è cambiata. Prima il canestro di Baron e poi quello di Hines portano l'Olimpia sul 25-9.

20:50

Olimpia-Virtus: 21-9

Tripla di Teodosic che rianima la Virtus Bologna proprio sulla sirena.

20:49

Olimpia-Virtus: 21-6

Anche Shavon Shields fa 2/2 e non sbaglia dalla lunetta.

20:47

Olimpia-Virtus: 19-6

Devon Hall fa 2/2 sui tiri liberi e porta Olimpia Milano a +13 a meno di un minuto dalla fine del primo quarto.

20:45

Che partita di Datome!

Già in doppia cifra Datome che segna un altro canestro da due e porta Olimpia Milano a +11 sulla Virtus Bologna.

20:43

Olimpia-Virtus: 15-6

Ancora due punti per Datome, sono otto quelli messi a segno per l’ex Fenerbahce Istanbul.

20:39

Super Datome!

Già sei punti in questo primo quarto per Gigi Datome che porta l'Olimpia Milano sul 13-6 e time-out per mister Scariolo.

20:37

Olimpia Milano da urlo: 11-6

Shavon Shields trova in area Kyle Hines che vola a schiacciare: +5 per i padroni di casa!

20:35

Olimpia-Virtus: 9-4

Grande errore della Virtus che non rientra dopo aver segnato e viene punita da Milano che si porta sul 9-4.

20:33

Olimpia-Virtus: 4-2

Prima Mickey porta in vantaggio il Bologna poi Datome segna quattro punti consecutivi e porta Milano in vantaggio.

20:30

Olimpia-Virtus: si parte!

In un Mediolanum Forum sold-out inizia Gara 7, in palio il titolo.

20:25

Olimpia-Virtus, i quintetti titolari

MILANO - Napier, Shields, Melli, Datome, Voigtmann

BOLOGNA - Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Mickey

20:15

Olimpia Milano-Virtus Bologna: riscaldamento in corso

Le squadre sono sul parquet del Mediolanum Forum per il riscaldamento. Quindici minuti all'inizio della gara.

20:00

Olimpia Milano-Virtus Bologna: tutto in una notte

L'Olimpia Milano non ha sfruttato il match-point a disposizione mercoledì sera a Bologna e quindi la squadra di Ettore Messina ci proverà questa sera, con anche il fattore campo dalla sua, a conquistare il titolo.

19:30

Olimpia Milano-Virtus Bologna: tutto in una notte

Per l'Olimpia Milano potrebbe essere lo scudetto numero 30 che quindi vorrebbe dire terza stella, per la Virtus Bologna invece il titolo numero 17. Il campionato di serie A numero 101 si deciderà tutto in questa ultima notte.

Milano, Mediolanum Forum