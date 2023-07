Gevi Napoli, ingaggiato Giovanni De Nicolao: il comunicato ufficiale

La GeVi Napoli Basket ha ufficializzato Giovanni De Nicolao . Il giocatore, classe 1996 e playmaker di 191 centimetri, arriva dalla Pallacanestro Varese ed ha firmato un accordo biennale con uscita a favore del club al termine della prima stagione. Nella stagione appena conclusa, De Nicolao ha chiuso con 4.1 punti realizzati, 2.2 rimbalzi e 1.8 assist, in 14.7 minuti di utilizzo vestendo anche la maglia della Nazionale , vantando presenze nella Selezione Under 20 Italiana.

De Nicolao alla GeVi Napoli: il comunicato

L'annuncio con un comunicato ufficiale: "La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver ingaggiato Giovanni De Nicolao. Il giocatore ha sottoscritto un accordo biennale con uscita a favore del Club al termine della prima stagione". “Voglio ringraziare la società - le prime parole di De Nicolao - ed in particolare l’Amministratore Delegato Dalla Salda, il Responsabile dell’Area Tecnica Llompart, e coach Mili?i? per la fiducia. Quando ho ricevuto la chiamata di Napoli, e mi è stato illustrato il progetto ambizioso del Club, essendo anche io una persona molto ambiziosa, non ho esitato ad accettare. Vogliamo costruire qualcosa di speciale e sono orgoglioso di farne parte. Non vedo l’ora di conoscere tutto il popolo bianco e azzurro. Ce la metteremo tutta per far innamorare i tifosi di questa squadra.”