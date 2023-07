Happy Casa Brindisi, ingaggiato Eric Lombardi: il comunicato ufficiale

BRINDISI - Colpo di mercato per la Happy Casa Brindisi, che ha ufficializzato l'ingaggio di Eric Lombardi, ala italiana di 201 centimetri, classe 1993, reduce da una stagione da 10.7 punti e 7.1 rimbalzi di media a Treviglio. Queste le parole del comunicato ufficiale: "Un anno da protagonista in Legadue a oltre 23 minuti di media, concluso in semifinale playoff contro Torino, sua città nativa".