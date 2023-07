Virtus Bologna, ufficiale il colpo Smith: contratto fino al 2025

BOLOGNA - Colpo della Virtus Bologna : i vice campioni d'Italia ufficializzano l'ingaggio di Jaleen Smith : il play-guardia texano, classe 1994, si lega ai bianconeri fino al 2025 . Statunitense naturalizzato croato, Smith ha giocato dal 2017 in Germania, prima all'Heidelberg e poi al Ludwigsburg, fino alle ultime due stagioni con la canotta dell' Alba Berlino con cui ha vinto un campionato e una Coppa di Germania , oltre a disputare l' Eurolega , massimo palcoscenico continentale che continuerà a calcare con la canotta delle 'Vu-nere' di Sergio Scariolo .

Virtus Bologna, ecco Smith

Il club bianconero dà il benvenuto al giocatore con un comunicato ufficiale, sottolineando come "nella stagione appena conclusa" Smith abbia totalizzato "13 punti di media e 3 assist a partita e anche in Eurolega ha raggiunto la doppia cifra di media, 12 punti e 2.5 assist. Con la Croazia Jaleen Smith ha disputato sicuramente da protagonista gli ultimi Europei con 12 punti di media e quasi 5 assist, dimostrandosi anche un creatore per i compagni oltre che un finalizzatore". La Virtus Bologna, si conclude la nota, "dà il benvenuto ufficiale a Jaleen Smith nella grande famiglia bianconera".