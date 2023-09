Napoli Basket, Pullen carico: "Qui per stupire". E scatta la campagna abbonamenti

NAPOLI - Il Napoli Basket ha presentato l'americano Jacob Pullen, che può giocare sia da play che da guardia: "Ritorno in Italia con orgoglio. Dopo le positive esperienze di Biella, Bologna e Brindisi non ho esitato un attimo a ritornare in Italia dove il Basket davvero sta crescendo tanto. E' per me una grande opportunità. Vogliamo stupire tutti, possiamo competere ed affrontare le grandi squadre per raggiungere i nostri obiettivi. Non fa alcuna differenza per me giocare in posizione 1 o 2. Avere in squadra Tyler Ennis sarà davvero stimolante. Metto al servizio dei nuovi compagni la mia esperienza e la mia personalità". Alla conferenza stampa, andata in scena al PalaBarbuto, erano presenti il presidente del Napoli Baskert Federico Grassi e il responsabile dell'area tecnica Pedro Llompart.