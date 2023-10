Diretta Basket Napoli-Olimpia Milano Serie A: dove vederla in tv e streming

NAPOLI - Caccia al bis per Napoli Basket e Olimpia Milano , pronte a sfidarsi nel 'lunch match' della seconda giornata del campionato di Serie A . Reduce dal netto successo di Sassari, la GeVi di coach Igor Milicic ospita l’EA7 Emporio Armani guidata da Ettore Messina che viene invece dalla vittoria contro Treviso in campionato e dal debutto perdente in Eurolega sul parquet turco del Fenerbahce.

Napoli-Milano, orario e dove vederla in tv

La sfida tra la Gevi Napoli e l'EA7 Emporio Armani (Lorenzo Baldini, Mark Bartoli e Giulio Pepponi gli arbitri) è in programma oggi (domenica 8 ottobre) alle ore 12:00 sul parquet del PalaBarbuto. Sarà possibile vedere la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

I precedenti tra Napoli e Milano

Sono 17 i precedenti tra le due società con Milano avanti 10-7 nel computo totale; tuttavia, Napoli è avanti 5-3 nei confronti diretti disputati in casa.

Napoli-Milano, gli assenti

Problemi d'infermeria per la EA7 Emporio Armani Milano: Billy Baron è indisponibile e sta recuperando dall’operazione fatta in estate al gomito, mentre Maodo Lo è out per una lesione muscolare agli adduttori e Devon Hall è in dubbio per un affaticamento muscolare.