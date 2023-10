Virtus Bologna, al via il ciclo di chemioterapia per Polonara: il comunicato

BOLOGNA - " Achille Polonara inizierà nei prossimi giorni un ciclo di chemioterapia adiuvante". Lo rende noto la Virtus Bologna in un comunicato dopo l' operazione alla quale si è sottoposta l'ala delle 'Vu-nere' e della Nazionale per una neoplasia testicolare .

Virtus Bologna, Polonara out un mese

Il club bianconero fa sapere inoltre che l'ex Fenerbahce e Zalgiris Kaunas starà lontano dai campi "per almeno quattro settimane" e che, al termine del periodo di chemioterapia, "verrà rivalutato" l'inserimento in gruppo. Nel frattempo, Polonara riprenderà ad allenarsi individualmente.