Integrity Education Workshop per la Vanoli Basket Cremona

L’avv. Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, ha presentato a giocatori, staff tecnico e dirigenza della prima squadra maschile, l’Integrity Education Workshop, patrocinato dalla LBA e dedicato a tutti i club. Numerosi i temi dedicati dal contrasto del fenomeno del match fixing al rafforzamento dei meccanismi per proteggere l’integrità dello sport, attraverso il pieno e diretto coinvolgimento dei propri tesserati. Educare, formare e prevenire sono le basi per conoscere e saper analizzare tutti gli aspetti collegati ad un mondo come quello delle scommesse sportive che ha avuto in questi anni una grande crescita ed è fondamentale per una sua corretta gestione e per evitare i rischi connessi al suo utilizzo.