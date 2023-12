Vittoria esterna di Reggio Emilia in casa di Napoli per 89-87, nell'anticipo della 11ª giornata del campionato di basket di Serie A. Emiliani trascinati dai 24 punti dell'americano Galloway, mentre non bastano a Napoli i 19 punti e 11 rimbalzi del croato Zubcic. In classifica le due squadre sono appaiate a quota 14 punti con Trento in piena zona playoff.