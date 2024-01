Frecciarossa Final Eight 2024: un'esperienza a tutto campo

Tutto pronto per la Frecciarossa Final Eight 2024 (in programma al PalaOlimpico di Torino dal 14 al 18 febbraio), che prevede in questa edizione l’inserimento della Coppa Italia della Lega Basket Femminile, che disputerà venerdì 16 le semifinali e domenica 18 febbraio la finale.

Rispetto alla scorsa edizione, vi sarà un ancora più intenso calendario di attività nel foyer del PalaOlimpico per i più giovani appassionati di basket che saranno coinvolti anche in tornei sul campo allestito appositamente. Ma soprattutto la Frecciarossa Final Eight 2024 sarà caratterizzata da un programma d'intrattenimento senza eguali nella storia della manifestazione.

Le aperture dei cancelli saranno anticipate alle ore 15 mentre potrà essere allungata la permanenza nei dopopartita oltre le 22 sino alle 24 sfruttando i numerosi corner di food and beverage che saranno distribuiti all’interno del palasport.

Tra le attività di intrattenimento musicale spicca quella che vedrà protagonista Saturnino, lo storico bassista di Jovanotti con cui ha scritto numerosi brani tra cui “Ragazzo Fortunato”, “Serenata Rap”, “Penso Positivo”, “L’ombelico del mondo” e “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”.

Saturnino si esibirà mercoledì 14 e giovedì 15 Febbraio insieme al suo immancabile basso accompagnato dal DJ Aladin di Radio Deejay.

Tutte le sere sarà protagonista la vocalist torinese Elena Castagnoli, in arte Joy, che intratterrà il pubblico sia dell'arena che del foyer. La serata delle semifinali, sabato 17 febbraio, sarà animata dalla coppia Andrea e Michele, i due conduttori radiofonici protagonisti con le loro trasmissioni su Radio Deejay che sarà la Radio ufficiale dell’Evento.

Sabato 17 e domenica 18 gli intervalli e i time out delle partite saranno animati dalle Roca Girls, la crew di cheerleader del Monaco Basket.

Nel foyer del PalaOlimpico, come detto, ci saranno attività sportive, con la supervisione dell’agenzia MOAB, caratterizzate da Tornei non competitivi curati dall’ex azzurro Davide Lamma con la collaborazione di The GOAT Torino e FIP Piemonte.

Prevista nei giorni dell’evento anche una partita esibizione sull’apposito court del foyer che vedrà scendere in campo talent, creator e influencer. Inoltre, LBA allestirà un’area dedicata agli e-sports ed al gaming, aperta tutti i giorni e per tutti, con 4 postazioni attrezzate con console di gioco e megaschermi.

Infine, sul palco che sarà allestito nel foyer, si alterneranno artisti musicali ma anche diversi creatori di podcast tra i quali puntate speciali di Step Out ideato dall’azzurro e giocatore della Virtus Segafredo Bologna Awudu Abass e condotta per l’occasione da Tommy Marino, cestista e youtuber.

PROSEGUE FINO A SABATO 6 GENNAIO 2024 LA “CHRISTMAS PROMO”

Resta ancora attiva fino a sabato 6 gennaio 2024 la “Christmas Promo”, grazie alla quale è possibile acquistare l’abbonamento “Super promo 2 giorni” per le serate di mercoledì 14 o giovedì 15 insieme alla giornata dedicata alle semifinali della Final Four femminile di venerdì 16. Disponibili anche i biglietti in gradinata per la giornata delle semifinali maschili di sabato 17.

Abbonamenti e biglietti sono acquistabili presso tutti i punti vendita Vivaticket e online su vivaticket.com al seguente link: Vivaticket-FrecciarossaFinalEight2024

La Frecciarossa Final Eight 2024 è realizzata con il supporto della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Camera di commercio di Torino, di Turismo Torino ed il coinvolgimento della FIP Piemonte.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Al PalaOlimpico l’Evento prenderà il via mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio con i quarti di finale maschili mentre venerdì 16 sono in programma le semifinali della Coppa Italia della LBF. Sabato 17 sarà il turno delle semifinali maschili mentre domenica 18 si disputeranno nell’ordine le finali femminili e maschili.