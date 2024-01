Serie A, Kyzlink saluta Brindisi: "Esercitata la clausola d'uscita"

Happy Casa Brindisi ha ufficializzato l'addio di Tomas Kyzlink, il quale "ha esercitato la clausola d'uscita dal contratto che lo legava alla società biancoazzurra fino al termine del mese corrente". Il club pugliese ricorda, in una nota, che "Fin dal primo giorno del suo arrivo a Brindisi a fine settembre, Tomas si è contraddistinto per la sua grande professionalità aiutando la squadra nei momenti più difficili. Un ragazzo esemplare cui vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno mostrato nel vestire i nostri colori. A lui, e alla sua intera famiglia, vanno i migliori auguri per un futuro radioso e ricco di successi. Grazie Tomas, good luck!". Per Kyzlink un accordo in Polonia con l’Anwil sino a fine stagione.