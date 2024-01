TORTONA - La Bertram Derthona Tortona ha risolto in data odierna (22 gennaio) il contratto che la legava ad Amine Noua. L'ala francese classe 1997 di Lione, a Tortona da inizio dicembre, ha indossato la canotta bianconera numero 2 in sei partite di campionato e quattro partite di Champions League con 6 punti e 4 rimbalzi di media. Per Noua il futuro è l'Eurolega: secondo i media turchi, il francese sarebbe in procinto di firmare un contratto di un mese con il Fenerbahce.