Dinamo Sassari, Sardara chiede scusa per il ko contro Varese: "È vergognoso"

Sassari, previsti allenamenti non programmati

"I giocatori hanno mostrato di essere appagati dal risultato ottenuto e allora in queste due settimane lavoreranno quanto il club penserà sia il caso. Questa piazza ha storia, tifosi e tradizione, merita quel rispetto che oggi non si è visto. Non scendere in campo come contro Varese è vergognoso". Già da questa mattina la squadra sosterrà una sessione di allenamento non programmata, fino al 5 maggio, data in cui finirà un'annata piena di infortuni e contrattempi.