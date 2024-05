Questa volta Milano non sbaglia: batte Trento e pareggia la serie

MILANO - Dopo l'inattesa sconfitta in gara 1, l' Olimpia Milano non sbaglia e rimette subito in equilibrio la serie dei quarti di play off di Serie A , superando senza patemi l' Aquila Trento , che tornerà a giocare tra le mura amiche della 'Il T Quotidiano Arena' nei prossimi due match.

Messina, il segreto è l'attacco

Al Forum, gara 2 sempre in controllo per l'Armani Jeans, che stavolta non perdona in attacco, ma che anche questa sera ha lasciato spesso a desiderare in fase difensiva. Grande prestazione di Melli, Hall e Hines, ma è Shields a trascinare letteramente la squadra di coach Messina al 104-93 che vale l'1-1 nella serie. Venerdì gara 3 a Trento.

Brescia allunga su Pistoia

Al PalaLeonessa, Brescia bissa il successo di gara 1, battendo ancora Pistoia, con un netto 97-75 e prenotando la semifinale. Toscani costretti a vincere al PalaCarrara venerdì per tenere aperta la serie.