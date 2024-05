Playoff scudetto, Reggio Emilia sorprende Venezia. Baldasso lancia Tortona

CASALE MONFERRATO - Tortona non si arrende e per la prima volta batte la Virtus Bologna ai playoff scudetto di Serie A. La Bertram accorcia sull'1-2 grazie al successo in gara 3 al PalaFerraris per 91-81. Derthona vince la partita trascinata dall'ex Virtus Roma Baldasso (17 punti) e Obasohan (13 punti). Le Vu-Nere di coach Banchi (oggi Hackett e Cordinier i migliori con 14 punti a testa) avranno a disposizione il secondo match-point, sabato 18 maggio, per volare in semifinale.