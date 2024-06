La Dinamo Sassari annuncia un rinforzo: "Biennale a Veronesi"

SASSARI - Nuovo arrivo in vista della prossima stagione di Serie A per la Dinamo Sassari, che annuncia ufficialmente di aver messo sotto contratto per le prossime due stagioni il bresciano Giovanni Veronesi, ala piccola nativa classe 1998, nell'ultima stagione in forza a Piacenza in A2 con cui ha girato a 16.3 punti di media con il 39% da 3 punti in oltre 25 minuti di media.