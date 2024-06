Dazn Got Game con Flaccadori e il trionfo dell’Olimpia Milano

I riflettori del nuovo episodio saranno puntati sull’impresa dell’Olimpia che, in una sfida senza esclusione di colpi con la rivale Virtus Bologna, si è laureata Campione d’Italia, aggiudicandosi il suo terzo scudetto consecutivo durante le LBA Finals UnipolSai 2024. In questa puntata speciale, non ci sarà solo il racconto del 31° titolo italiano della squadra di Coach Messina, ma anche quello di tutta la stagione appena passata, con le testimonianze di Michele Ruzzier, giocatore della Pallacanestro Trieste, e Valerio Antonini, Presidente della Trapani Shark, entrambe neopromosse nella massima serie del basket nazionale.

Non solo, durante l’episodio Flaccadori ripercorrerà anche la sua avventura in Nazionale: fresco di convocazione, infatti, il cestista seriatese esplorerà le sfide emozionanti che attendono l’Italbasket al torneo Preolimpico di San Juan, in programma dal 2 al 7 luglio, tappa cruciale per conquistare un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Terminate le qualificazioni, gli appassionati della pallacanestro potranno vivere lo spettacolo della rassegna iridata dei Giochi Olimpici – in programma dal 26 luglio all’11 agosto – sul canale tematico Eurosport dedicato al mondo della palla a spicchi, in arrivo su DAZN.