Armani Milano corsara: Brooks super, Cremona ko nel derby lombardo

CREMONA - L'8ª giornata del campionato di basket si chiude con la vittoria dell'EA7 Emporio Armani Milano, in trasferta, nel derby lombardo con la Vanoli Cremona. La formazione di coach Ettore Messina passa al PalaRadi con il punteggio di 95-83 in un posticipo del lunedì con 31 punti di Brooks (7/10 da 3) e 17 punti di Mirotic. Avanti 54-38 all'intervallo lungo, l'Olimpia Milano ha sprecato tutto nel terzo periodo, subendo poi addirittura il sorpasso (76-75 a metà quarto quarto) prima della reazione decisiva. Un bel modo per preparare la sfida di Eurolega di giovedì prossimo contro il Maccabi Tel Aviv prima di ricaricare le pile approfittando della sosta per le nazionali. Continua invece la stagione negativa di Cremona (oggi si salva Owens con 21 punti e 8 rimbalzi), che incassa la settima sconfitta in 8 gare e rimane penultima in classifica. Milano invece aggancia Trapani e Brescia al terzo posto a quota 12 punti. In testa c'è la Dolomiti Energia Trentino a 16 punti (8 vittorie su 8), davanti alla Virtus Bologna a 14.