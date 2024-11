Napoli, presentato il neo coach Valli: "Mi ha chiamato un'intera città"

Le dichiarazioni dell'ad Dalla Salda: "Valli ideale per noi"

"In una situazione di emergenza come questa, abbiamo riflettuto sul tipo di allenatore da cercare sul mercato, valutando inizialmente se puntare su un tecnico italiano o straniero. Dopo il confronto con Llompart e Liguori, la scelta è ricaduta su Giorgio Valli, per due motivi fondamentali: la sua capacità tecnica e la forte motivazione", sottolinea l'amministratore delegato Alessandro Dalla Salda. "Giorgio è un allenatore di grande esperienza, con una profonda conoscenza del mestiere e un senso della sfida che lo ha reso il coach ideale per noi per affrontare una sfida complessa come la salvezza del Napoli Basket. Come società siamo estremamente uniti e crediamo fermamente nella possibilità di raggiungere questo traguardo. Lo abbiamo dimostrato con interventi mirati sul mercato, la scelta di un nuovo allenatore e la volontà di collaborare con lui per identificare le soluzioni più efficaci. La salvezza sarebbe un risultato straordinario, e faremo tutto il possibile per raggiungerla insieme".

Napoli, le parole di Llompart: "Valli trasmette calma ed esperienza"

"Abbiamo ritenuto fondamentale affidare la squadra a un allenatore con una solida conoscenza del campionato italiano", spiega il Responsabile Area Tecnica e Sportiva Pedro Llompart. "La sua esperienza nella gestione di situazioni complesse, unita alla sua serenità e capacità di trasmettere calma, rappresenta una qualità indispensabile per affrontare questo momento difficile. L'obiettivo è quello di supportare i giocatori e rimettere ordine, lavorando su aspetti sia grandi che piccoli. Giorgio Valli incarna perfettamente questo profilo. In questi primi giorni, ha già iniziato a lavorare con la squadra, anche se con l'assenza di Kaspar Treier e Dario Dreznjak, impegnati con le rispettive nazionali. Da martedì, con il gruppo al completo, potrà approfondire la conoscenza del roster e definire con maggiore chiarezza gli interventi necessari per rilanciare la squadra".

Napoli, coach Valli: "Ho già affrontato situazioni simili in carriera"

"Quando arriva la chiamata di Napoli, non è solo il Napoli Basket a chiamare, ma l'intera città", è il primo commento di Giorgio Valli, nuovo coach di Napoli. "È una sfida complessa e impegnativa, ma al tempo stesso affascinante. Sono davvero entusiasta. Mi è già capitato di affrontare situazioni simili e so come gestirle. Ho trovato un gruppo di ragazzi determinati, con una forte voglia di riscatto, e questo si percepisce chiaramente. Ho iniziato il mio lavoro concentrandomi sulle piccole cose: ho parlato individualmente con i giocatori per conoscerli meglio e continuerò a farlo durante la settimana per avere un quadro più completo e tracciare una direzione chiara. È sorprendente che un roster con queste potenzialità non abbia ancora ottenuto una vittoria. Tuttavia, analizzando la situazione con il mio staff, che è molto unito, sono convinto che ci siano margini di miglioramento significativi anche con questo gruppo. Non voglio creare false aspettative, ma vedo una base solida su cui costruire, con giocatori disponibili e pronti a lavorare per invertire la rotta. La voglia di riscatto è evidente, e questo è il punto di partenza più importante"