L'ombra di una presunta truffa sta facendo tremare la Serie A di Basket italiana . Ad alzare il polverone di un presunto caso di scommesse illecite è il programma televisivo Le Iene , che avrebbe scoperto un flusso anomalo di puntate segnalate direttamente da un dipendente di una società di scommesse. Secondo la ricostruzione del servizio a cura di Stefano Corti, i tabellini dei match casalinghi dello Givova Scafati Basket sarebbero stati falsificati volontariamente e quindi non corrisponderebbero alla realtà. Sotto inchiesta soprattutto degli assist e dei rimbalzi inesistenti: non una svista ma un atto mirato a incassare i soldi delle vincite. La Procura della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) aveva segnalato nei giorni scorsi l'apertura di un'indagine a tal proposito, e per l’ingente quantitativo di denaro scommesso potrebbe voler fare luce anche la Procura della Repubblica.

La posizione dello Scafati

Tra gli scommettitori ci sarebbe anche l’addetto stampa della squadra Luigi Cocco, rimosso dal suo incarico pochi giorni fa proprio a causa di questi presunti illeciti. Il presidente della società della provincia di Salerno, Alessandro Rossano, ha respinto ogni accusa e ogni coinvolgimento dai fatti. "Nessun tesserato risulta coinvolto negli avvenimenti oggetto di indagini - si legge nella nota ufficiale diffusa - . Tuteleremo la nostra immagine in ogni sede civile e penale. E precauzionalemente la società comunica di aver sostituito i collaboratori esterni addetti alla rilevazione statistica e di aver proceduto alla risoluzione di ogni tipo di rapporto con il responsabile della comunicazione del club”.

Non solo Scafati ma anche Napoli

Lo Givova Scafati Basket non sarebbe però l'unica squadra coinvolta. Nel programma tv è stato citato anche il Napoli Basket, che si dichiara estraneo alla vicenda e parte lesa: "A seguito della segnalazione ricevuta dalla Legabasket e della successiva convocazione da parte della Procura Federale, afferente ad alcune rilevazioni statistiche errate relative a due gare del campionato in corso, il Napoli Basket si è immediatamente attivato onde verificare le circostanze segnalate con l'addetto alle statistiche gara, non tesserato per il club. Lo stesso, nell'ammettere la propria esclusiva responsabilità personale per l'alterazione di alcune statistiche delle suddette n. 2 gare, ha rinunciato immediatamente al suo incarico. Il Napoli Basket, si dichiara, pertanto, completamente estraneo ai fatti nonché parte lesa, ed è a disposizione delle autorità competenti, cui ha già riferito quanto appreso, riservandosi di agire a propria tutela in ogni sede".