Virtus Bologna infinita, piega Venezia e vola in semifinale contro Milano

Emozionante epilogo della serie tra Virtus Bologna e Reyer Venezia, che si risolve in un'appasionante gara 5 con le V Nere che volano in semfiniale. Non riescono a completare la rimonta i lagunari, che erano riusciti a rimettere in pari la sfida dopo le prime due sconfitte e che anche alla Segafredo Arena hanno avuto la loro occasione. Ora per la Virtus il match con l'Olimpia Milano, che dopo quattro anni consecutivi non sarà la finale scudetto.