La Virtus Bologna è campione d'Italia: Brescia ko in gara 3, 17° scudetto per i bianconeri

"È il settimo trofeo in 5 anni, il nono della mia gestione. Abbiamo antenuto la promessa, sono felice per Achille (Polonara, ndr), gli auguro tutto il bene possibile. Il suo è un male dal quale si guarisce, c'è la speranza di vederlo in campo". Così, a fine partita, Massimo Zanetti , presidente della Virtus Bologna dopo la conquista del 17° tricolore . "Questo scudetto lo dedico anche al pubblico e ai nostri tifosi che sono encomiabili e sostengono la squadra per tutti i 40'. Sono commosso, la nostra è stata una stagione difficile, questa è la dimostrazione che abbiamo sempre detto di avere una squadra buona ma avversata da tante problematiche. I veri valori, alla fine, sono venuti fuori".

Diouf, Hackett e Belinelli dedicano lo scudetto a Polonara: "Il tricolore è per te, Achi"

"Sono veramente contento della mia squadra. Non abbiamo mai mollato, in gara 5 con Venezia, con Milano, abbiamo vinto due gare di fila a casa loro. Ora ci meritiamo tutto questo. Dopo aver sofferto tanto questo scudetto è anche per Achille", sottolinea Mouhamet Diouf dopo l'alzata di coppa.

Al settimo cielo anche Daniel Hackett: "È un'emozione forte, incredibile, sono contento perché questo scudetto è speciale. Lo dovevamo per Achi, sappiamo che lotterà forte come abbiamo lottato forte noi", spiega l'ex Milano che poi aggiunge: "Per me sono stati tre anni lunghi, tre anni di silenzio ma non potevo permettere di non vincere uno scudetto qua. Ci siamo stretti attorno alle nostre certezze, dal primo all'ultimo sono stati tutti straordinari. Io, a 37 anni, ho avuto difficoltà a tenere questo ritmo. Non è semplice ma il mio orgoglio non ne poteva più.Questo scudetto è emozionante, vincere a Basket City è fantastico".

Anche il capitano della Virtus Bologna, Marco Belinelli, ha voluto dedicare il 17° tricolore bianconero a Polonara: "Questo scudetto è per lui, questa coppa è per lui. C'è poco da dire e da fare. Noi volevamo vincere per lui, ci siamo riusciti, Achi ci vorrebbe dormire con questa coppa e noi gliela portiamo. Stanotte sarà nella sua camera. Era da quattro anni che lottavamo, è sempre stata dura. Il mio futuro? Non lo so, ho tempo per pensarci. Certo uno scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta ma aspetto un attimo per dire se continuo o meno".