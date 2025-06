Napoli Basket, primo colpo di mercato: preso Croswell

Primo colpo di mercato per Napoli. Lo ha annunicato il club con una nota: "La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Ed Croswell. L'ala/centro USA (202 cm) è nato a Philadelphia nel 1999 ed ha iniziato nel 2018 la sua carriera a La Salle Explorer, college di Philadelphia. Dopo due stagioni, si trasferisce ai Providence Frias, squadra dell’Università del Rhode Island, dove resta per tre anni e disputa nella stagione 2022-23 la sua miglior annata con 13.3 punti, 7.5 rimbalzi in quasi 29 minuti di media a partita.

Dopo l’esperienza al college, Ed Croswell si trasferisce per la prima volta in Europa firmando nella stagione 2023-2024 con la seconda squadra del Fenerbahce, che milita nella lega B turca con ottime percentuali 18.8 punti, 9.4 rimbalzi ed il 57.5% di realizzazione. All'inizio della scorsa stagione va a giocare in Germania a Francoforte, ma la sua esperienza dura solo 6 gare, prima di trasferirsi in Lituania al Nevezis, dove completa la stagione disputando 25 gare con 16.2 punti, 6.6 rimbalzi, con il 71.9% al tiro".