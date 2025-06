Virtus Bologna, colpaccio in cabina di regia: ecco Vildoza!

BOLOGNA - Colpo in entrata da urlo per la Virtus Bologna neocampione d'Italia . I bianconeri di coach Ivanovic annunciano l'ingaggio del playmaker argentino Luca Vildoza : con il classe 1995 le ' Vu-nere ' hanno raggiunto " un accordo pluriennale ". Lo comunica il club bolognese con una nota ufficiale .

Virtus Bologna, Vildoza: "Sono felice di essere qui"

“Sono felice di essere un nuovo giocatore di Virtus Bologna e di entrare a far parte di questa famiglia - ha dichiarato Vildoza ai canali ufficiali delle 'Vu-nere' -. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di scendere in campo incitato dai tifosi. Ci vediamo presto e Forza Virtus!”. A dare il benvenuto a Vildoza a 'Basket City' ci ha pensato anche il direttore generale bianconero, Paolo Ronci: "Diamo il benvenuto a Luca con orgoglio ed entusiasmo. E’ un giocatore di talento, esperienza, mentalità vincente e che ha già lavorato e vinto con coach Ivanovic”.

Vildoza alla Virtus Bologna: il profilo del play argentino

"Playmaker argentino classe 1995, Luca Vildoza vanta tanti anni di esperienza europea iniziata al Baskonia nel 2016: ha giocato fino al 2021 con la squadra basca e nelle ultime due stagioni è stato uno dei punti fermi proprio di coach Dusko Ivanovic alla guida del Baskonia", si legge nel comunicato della Virtus. "Dopo l’esperienza in NBA, Vildoza è tornato in Europa ed in Eurolega vestendo le maglie della Stella Rossa, del Panathinaikos e nella scorsa stagione dell’Olympiacos. Ha vinto il campionato spagnolo con il Baskonia, da MVP, il campionato serbo con la Stella Rossa, l’Eurolega e il campionato greco con il Panathinaikos e di recente un altro campionato greco con la canotta dell’Olympiacos. Benvenuto Luca!".