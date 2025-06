Napoli Basket, El-Amin è il nuovo playmaker: accordo biennale

NAPOLI - Restyling del Napoli Basket in cabina di regia: la squadra del neo coach Alessandro Magro ufficializza l'ingaggio di Ishmael El-Amin , playmaker Usa (184 cm) - impiegabile anche come guardia - classe 1998 e reduce nell'ultima stagione dall'esperienza in Israele, all' Hapoel Gilboa Galil , dove ha disputato 25 gare con 16.6 punti, 1.6 rimbalzi e 2 assist di media. Le parti hanno sottoscritto un accordo biennale .

Napoli Basket, il profilo di El-Amin

Ishmael, si legge nel comunicato ufficiale del Napoli, "è nato a Minnetonka nel 1998 ed ha iniziato nel 2017 la sua carriera in NCAA con i Ball State Cardinals. Dopo quattro stagioni, si trasferisce ai Rhode Island Rams, prima di arrivare in Europa, allo Shumen Basket, in Bulgaria, dove disputa la sua migliore stagione con 24.2 punti, 5.2 rimbalzi e 4.4 assist. Nella stagione 2023-2024 approda al BK Ventspils, squadra lettone, in cui conferma le sue ottime percentuali con 21.1 punti ed una valutazione 18.8. Nella scorsa stagione va a giocare in Israele, all’Hapoel Gilboa Galil, dove disputa 25 gare con 16.6 punti, 1.6 rimbalzi e 2 assist di media".

El-Amin al Napoli, la presentazione del GM Laughlin

"El-Amin è il profilo ideale, sia come giocatore che come persona, per il nostro nuovo progetto del Napoli Basket - lo presenta il General Manager James Laughlin -. Come giocatore, Ish ha una comprovata esperienza sia come marcatore, che da playmaker. Crediamo che possa ancora migliorare il suo basket e questa, per lui, è una grande opportunità per fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera".