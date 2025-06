Virtus Bologna, ufficiale la firma di Alston Jr: i dettagli

BOLOGNA - Altro colpo in entrata per la Virtus Bologna . Dopo aver chiuso il colpo Vildoza , i campioni d'Italia in carica rendono noto di "aver raggiunto un accordo pluriennale con Derrick Alston Jr. Ala del 1997, nativa di Huston, figlio d'arte, Derrick Alston Jr - si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club bianconero - nell'ultima stagione ha vestito la canotta di Manresa, disputando un'annata da protagonista sia in Liga ACB che nella Basketball Champions League. Nel campionato spagnolo ha chiuso la sua stagione con 17 punti e oltre 4 rimbalzi di media a partita, cifre che gli sono valse l’inserimento nel miglior quintetto della Liga ACB. Protagonista assoluto anche in BCL: inserito nel secondo miglior quintetto della competizione, Alston Jr ha chiuso la stagione europea con quasi 18 punti di media, tirando con il 41% dall’arco dei tre punti".

Virtus Bologna, Ronci: "Alston Jr è pronto per l'Eurolega"

“Derrick è stato uno dei primi giocatori selezionati insieme a Coach Ivanovic per la nuova stagione", svela il Direttore Generale delle 'Vu-nere', Paolo Ronci. "Arriva alla Virtus dopo una ottima stagione in una lega estremamente competitiva come la ACB, dove ha mostrato le sue qualità tecniche ed atletiche, pronto a misurarsi in nuove sfide, in Italia ed in Euroleague".

Virtus Bologna, Alston Jr si presenta: "Non vedo l'ora di iniziare"

"Sono contento e onorato di entrare a far parte della famiglia Virtus", sottolinea l'ala texana. "Ho già sentito parlare molto della città, della cultura del basket di Bologna e ovviamente della passione dei tifosi in ogni singola partita. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare, rappresentare questo club storico e provare a fare qualcosa di speciale. Ci vediamo presto e ovviamente forza Virtus".