Olimpia Milano, ufficiale il colpo Guduric: arriva dal Fenerbahce

Olimpia Milano, ecco Guduric: "Sono in un club leggendario"

"Sono felice, entusiasta dell'opportunità di cominciare un nuovo capitolo della mia carriera e di poterlo fare in un club leggendario, ben organizzato, e di cui ho sentito parlare solo in termini eccellenti", sottolinea Guduric al sito dell'EA7 -. Non vedo l'ora di cominciare la nuova stagione, di indossare la maglia rossa dell'Olimpia davanti ai nostri tifosi per poter costruire qualcosa che sia speciale insieme ai miei nuovi compagni di squadra. Il primo obiettivo sarà costruire un legame con tutti loro, essenziale per vincere il più possibile", chiude il fresco campione d'Europa.

Olimpia Milano, Guduric si veste di biancorosso: il comunicato

Guduric, si legge nel comunicato ufficiale dell'Olimpia, "ha debuttato all’FMP Belgrado prima di trasferirsi alla Stella Rossa nel 2015 vincendo il titolo serbo e la Lega Adriatica due volte nel 2016 e 2017. Nel 2017 si è trasferito al Fenerbahce Istanbul dove ha vinto il titolo turco nel 2018 e la Coppa di Turchia nel 2019. In ambedue le stagioni la squadra ha raggiunto le Final Four di EuroLeague. Nel 2019 si è trasferito nella NBA a Memphis rimanendoci fino al 2020 (44 partite totali). Tornato al Fenerbahce, ha vinto il titolo turco di nuovo nel 2022, 2024 e 2025, la Coppa di Turchia nel 2024 e 2025. In EuroLeague ha giocato le Final Four sia nel 2024 che nel 2025 in cui ha vinto il titolo europeo (19 punti e sei rimbalzi in finale contro il Monaco). Nella stagione 2024/25 ha segnato 10.9 punti per gara con 3.2 assist a partita, l’88.3% nei tiri liberi, il 37.6% da tre. La media più alta risale alla stagione 202/23 con 12.3 punti per partita". Il 30enne serbo vanta 285 presenze e 2712 punti segnati in carriera nella massima competizione continentale per club mentre con la nazionale serba "ha vinto l'argento europeo 2017, l'argento mondiale 2023 e il bronzo olimpico 2024 a Parigi (nove punti nella storica semifinale con gli Usa)".

Olimpia Milano, i prossimi passi sul mercato

Reduce da una stagione negativa, conclusasi con l'eliminazione nella semifinale playoff in Serie A e un triennio senza post season in Eurolega oltre al ko in finale di Coppa Italia, l'Olimpia Milano è chiamata a rialzarsi. Non solo Guduric però: i prossimi arrivi in casa biancorossa rispondono ai nomi di Quinn Ellis, nell'ultima stagione a Trento e Lorenzo Brown, in uscita dal Panathinaikos.