Virtus Bologna in lutto: è morto Madrigali, il patron del Grande Slam centrato nel 2001

BOLOGNA - Lutto in casa Virtus Bologna: è morto, all'età di 81 anni, Marco Madrigali, imprenditore e presidente del club bianconero dal 2000 al 2003. Bolognese classe 1944, fondatore e titolare dell'azienda di videogiochi Cto ma anche numero uno della Legabasket dal 20 giugno 2001 al 6 maggio 2002, Madrigali centrò al suo primo anno di presidenza alla Virtus lo storico Grande Slam (2001): un'impresa titanica riuscita in precedenza solo all'Olimpia Milano (1987) e a Varese (1973): l'indimenticabile Kinder di coach Ettore Messina, trascinata sul parquet dalle prodezze di autentici fuoriclasse come Manu Ginobili, Antoine Rigaudeau, Rashard Griffith e Matjaz Smodis, vinse la Coppa Italia nella finale di Forlì contro Pesaro, l'Eurolega all'ultimo atto contro il Tau Vitoria (in gara-5) dell'attuale coach Ivanovic e lo scudetto, il quindicesimo, in un infuocato derby con la Fortitudo campione in carica.