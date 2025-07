Virtus Bologna scatenata sul mercato: ufficiale l'arrivo di Jallow

Virtus Bologna, ecco Jallow: "Non vedo l'ora di scendere in campo"

"Sono contento ed orgoglioso di aggiungermi per la prossima stagione ad un club prestigioso come la Virtus", dichiara Jallow ai canali ufficiali della società bianconera. "Si tratta di un club che penso di poter dire ha i migliori tifosi in Italia e tra i migliori in Eurolega: anche per questo non vedo l'ora di iniziare e scendere in campo".