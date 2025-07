Basket: “Quando il talento fa squadra”. Humangest è Exclusive Sponsor di Pallacanestro Brescia

Humangest , Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB – specializzata in Selezione del Personale, Somministrazione, Consulenza, Formazione, Gamification e Politiche Attive del Lavoro – conferma il proprio impegno nel promuovere lo sviluppo del capitale umano sostenendo una delle realtà più brillanti della pallacanestro italiana. Con il logo sulle divise da gioco ufficiali , accompagnerà in veste di Exclusive Sponsor la Germani Brescia lungo la stagione di Lega Basket Serie A 2025/2026.

Accreditata presso il Ministero del Lavoro e forte di una presenza capillare con oltre 90 filiali in Italia e in Europa, Humangest si pone ogni giorno come partner strategico per aziende, candidati e lavoratori, accompagnandoli in un mercato in costante evoluzione con un approccio consulenziale su misura, costruito sull’ascolto e sulla capacità di offrire soluzioni tempestive e innovative.

Questa sponsorizzazione non è solo un gesto di sostegno economico: è un investimento concreto nelle persone e nel territorio. Pallacanestro Brescia rappresenta un modello virtuoso di crescita, capace di unire performance e sostenibilità, comunità e impresa. Scegliere di scendere in campo accanto a una delle squadre più rappresentative del basket nazionale significa condividerne la visione e i valori, per continuare a crescere insieme in un percorso che mette al centro le persone, il talento e lo sviluppo del territorio.

“Sostenere Pallacanestro Brescia significa dare nuova linfa a una squadra che crede nel talento, con passione e ambizione – afferma Gianluca Zelli, CEO SGB Humangest Holding –. Grazie a questa sinergia, vogliamo creare nuove occasioni di incontro, ascolto e crescita: per le persone in cerca di occupazione, per le aziende in cerca di personale e per chi, ogni giorno, vede nel lavoro l’opportunità di realizzarsi e contribuire al tessuto produttivo. Con questa visione, Humangest continua a investire nei territori in cui opera: siamo certi che ogni talento meriti di crescere con il giusto supporto e nelle condizioni migliori per esprimere tutto il proprio potenziale”.

Anche Mauro Ferrari, Amministratore Delegato di Pallacanestro Brescia, esprime grande soddisfazione: “Oggi, a partire dal 7 luglio 2020, è una delle giornate più importanti nei cinque anni di vita di Pallacanestro Brescia. Un momento storico e significativo non solo per la Società, ma anche, sotto il profilo delle risorse umane, per l’intero territorio bresciano. Sono molto grato e riconoscente ad Humangest, in quanto, questo nuovo accordo di sponsorizzazione ed il loro intervento, hanno avuto un ruolo cruciale nell’ingaggio e nel ritorno a Brescia di CJ Massinburg”.

Il legame tra Humangest e Pallacanestro Brescia racconta molto più di una partnership sportiva. È la testimonianza di un impegno condiviso per valorizzare il potenziale umano, dentro e fuori dal parquet. Se per Humangest, ogni giorno, la sfida è creare connessioni virtuose tra persone e imprese, per Pallacanestro Brescia la sfida è accendere l’entusiasmo di un’intera comunità, generando un impatto positivo che supera i confini del campo da gioco.