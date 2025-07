Basket Serie A: Trapani partirà con -4 punti, confermata la penalizzazione

La stagione 2025-26 della Serie A di basket si apre con una brutta notizia per la Trapani Shark : la squadra siciliana partirà da -4 in classifica, a causa della penalizzazione inflitta lo scorso maggio dal Consiglio Federale della FIP . La decisione è stata confermata dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia , presieduta da Vito Branca , che ha rigettato il ricorso presentato dalla società contro la sanzione. Il provvedimento era stato adottato in seguito a irregolarità amministrative legate al mancato rispetto degli obblighi fiscali, in particolare relativi a Irpef e Inps .

Motivazioni legate al rispetto degli obblighi fiscali

La penalizzazione, comunicata il 21 maggio, era legata alla mancata regolarizzazione di alcune scadenze fiscali, requisito imprescindibile per la partecipazione regolare al massimo campionato italiano. Il club aveva tentato la via del ricorso per ottenere l'annullamento della sanzione, ma il Collegio di Garanzia ha confermato l'esito iniziale. Con il -4 confermato, Trapani dovrà affrontare il campionato con uno svantaggio pesante sin dalla prima giornata, in una stagione che già si preannuncia altamente competitiva. La società dovrà ora concentrarsi sul campo per provare a recuperare subito il terreno perduto e mantenere alta la fiducia dei tifosi.