Olimpia Milano, Flaccadori rinnova il contratto: è ufficiale

MILANO - Importante conferma in casa Olimpia Milano . Con un comunicato ufficiale, la società biancorossa ha annunciato di " aver raggiunto un accordo per l’estensione pluriennale del contratto di Diego Flaccadori ". Il playmaker, classe 1996, continua così la sua avventura all' EA7 : arrivato nel 2023 dopo l'esperienza biennale a Trento , Flaccadori ha vinto con l'Olimpia uno scudetto , contribuendo al raggiungimento del traguardo con 5.4 punti di media a partita, e una Supercoppa italiana .

Flaccadori: "Difendere i colori dell'Olimpia è una responsabilità e un onore"

"Ci tengo a ringraziare il Sig. Armani, la proprietà e lo staff tecnico per la stima che mi hanno ancora dimostrato", sottolinea Flaccadori ai canali ufficiali del club milanese. "Decidere di rimanere all’Olimpia è stato semplice e immediato: poter continuare a difendere i colori biancorossi è una grande responsabilità ma anche un onore. Non vedo l’ora di tornare in palestra per raggiungere tanti nuovi obiettivi".