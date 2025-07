Dinamo Sassari, è ufficiale l'arrivo del lituano Beliauskas

Dinamo Sassari, Sartori presenta Beliauskas

"Beliauskas si è segnalato come giocatore di talento fin dalle nazionali giovanili della Lituania, e negli anni ha avuto modo di mettersi alla prova in contesti competitivi come i campionati di Spagna, Germania e Grecia", afferma il ds biancoblù Mauro Sartori. "Ha un’ottima visione di gioco, è capace di interpretare il pick and roll, ha un ottimo tiro sugli scarichi e ama attaccare in campo aperto. Siamo convinti che sarà un ottimo collante sul perimetro: ha mostrato fin dall’inizio entusiasmo e voglia di far parte di questo progetto, e per noi questo è un aspetto fondamentale. È un profilo in grado di mantenere lucidità anche nei momenti caldi: lo immaginiamo come una pedina importante nella costruzione della nostra identità di squadra. Con il suo bagaglio tecnico e la sua esperienza, saprà essere un valore aggiunto per il gruppo".