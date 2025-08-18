Belinelli si ritira dal basket: "Non è facile, ma è il momento"

BOLOGNA - La notizia si sussurava da tempo, ma adesso è certezza: Marco Belinelli , capitano e bandiera della Virtus Bologna campione d'Italia, squadra in cui ha cominciato nelle giovanili nel 1997 e dove ha giocato fino all'ultima stagione, lascia il basket a 39 anni. Unico italiano a vincere l'Nba (con i San Antonio Spurs nel 2014), Belinelli ha dapprima pubblicato sui social un vero e proprio album di fotografie e ricordi, accompagnato dalle parole: "Perché non c'è niente di più bello". Poi, nel pomeriggio, è arrivato l'addio ufficiale.

L'addio di Belinelli

"Ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto...e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento", ha scritto, sempre sui social, questo pomeriggio, il capitano delle Vu Nere. "Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso.Grazie a chi c'è sempre stato. Ai più giovani lascio un sogno. Fate in modo che ne valga la pena", ha aggiunto Belinelli.

Le vittorie e l'avventura in Nba

Nel suo palmares, oltre all'anello Nba, ci sono 3 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane e un'Eurocup, tutte vinte con Fortitudo e Virtus Bologna. Guardia, conta 154 presenze e 2.258 punti con la maglia della nazionale italiana. Per 13 anni in Nba (dal 2007 al 2020), Belinelli ha giocato, oltre che con gli Spurs, anche con Golden State Warriors, Toronto Raptors, New Orleans Hornets, Chicago Bulls, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers.