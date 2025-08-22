La Dinamo riabbraccia Polonara, ufficiale il ritorno a Sassari: "Non vedo l'ora"

SASSARI - Achille Polonara torna alla Dinamo Sassari . Innesto di spessore per il Banco di Sardegna che annuncia sui propri canali ufficiali il raggiungimento di un' intesa , una volta che le condizioni glielo consentano, della 33enne ala grande marchigiana. Polonara è infatti affetto da leucemia mieloide , diagnosticatagli lo scorso giugno. L' ex Virtus Bologna salterà gli ormai imminenti Europei di basket con l'Italia del ct Pozzecco . 'Achi', si legge nella nota ufficiale del club sardo, "ritroverà Sassari dopo sei stagioni vissute ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna".

Polonara torna alla Dinamo Sassari: il comunicato del club sassarese

"L'intesa - sottolinea il comunicato del club sassarese - suggella ancora una volta il legame profondo che unisce Achille alla Dinamo: un rapporto di reciproca stima e fiducia che ha dato vita al suo rientro in Sardegna. Il club crede fermamente nel percorso di recupero dell'atleta e nel suo contributo tecnico e umano, certo che Polonara abbia ancora intatte le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale", si legge nel comunicato della Dinamo. Determinante, nel dialogo tra le parti, è stato il rapporto personale instaurato nel tempo con il presidente Stefano Sardara e l'ad Francesco Sardara, nonché il lavoro silenzioso e costante del direttore generale Jack Devecchi".