La Dinamo riabbraccia Polonara, ufficiale il ritorno a Sassari: "Non vedo l'ora"

SASSARI - Achille Polonara torna alla Dinamo Sassari. Innesto di spessore per il Banco di Sardegna che annuncia sui propri canali ufficiali il raggiungimento di un'intesa, una volta che le condizioni glielo consentano, della 33enne ala grande marchigiana. Polonara è infatti affetto da leucemia mieloide, diagnosticatagli lo scorso giugno. L'ex Virtus Bologna salterà gli ormai imminenti Europei di basket con l'Italia del ct Pozzecco. 'Achi', si legge nella nota ufficiale del club sardo, "ritroverà Sassari dopo sei stagioni vissute ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna".
Polonara torna alla Dinamo Sassari: il comunicato del club sassarese
"L'intesa - sottolinea il comunicato del club sassarese - suggella ancora una volta il legame profondo che unisce Achille alla Dinamo: un rapporto di reciproca stima e fiducia che ha dato vita al suo rientro in Sardegna. Il club crede fermamente nel percorso di recupero dell'atleta e nel suo contributo tecnico e umano, certo che Polonara abbia ancora intatte le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale", si legge nel comunicato della Dinamo. Determinante, nel dialogo tra le parti, è stato il rapporto personale instaurato nel tempo con il presidente Stefano Sardara e l'ad Francesco Sardara, nonché il lavoro silenzioso e costante del direttore generale Jack Devecchi".
Polonara torna a Sassari dopo l'esaltante biennio 2017-2019
"A Sassari, una volta ripresosi, Polonara potrà proseguire la propria carriera con la serenità di un ambiente familiare e al tempo stesso vivere quotidianamente il gruppo dei Giganti, condividendo il cammino che nei prossimi mesi lo riporterà sul parquet. Il ritorno del giocatore marchigiano - spiega la nota del club - riporta alla memoria le due intense stagioni vissute in Sardegna tra il 2017 e il 2019: due anni che lo hanno visto accompagnare la Dinamo alla conquista della FIBA Europe Cup e a un passo dallo scudetto, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi e aprendo le porte alla sua successiva esperienza in Eurolega. Ora, coach Massimo Bulleri e i nuovi compagni lo attendono a braccia aperte per scrivere insieme delle nuove pagine di storia della Dinamo".
Dinamo Sassari, l'ad Sardara riabbraccia Polonara: "Atleta eccezionale e amico prezioso"
"Siamo felici di comunicare il raggiungimento di un’intesa per il ritorno di Achille, un eccezionale atleta e un amico prezioso, il cui attaccamento alla Sardegna, alla città e alla Dinamo ha sempre rappresentato un esempio per tutti noi", afferma l'ammistratore delegato del Banco di Sardegna, Francesco Sardara, ai canali ufficiali del club biancoblù. "Achille non è soltanto un giocatore di talento, ma anche un simbolo dei valori e dell’orgoglio che la nostra terra e i nostri giganti cercano di trasmettere quotidianamente. Sono sicuro che in questo momento estremamente delicato della sua vita l’abbraccio dei nostri tifosi e della Sardegna possano farlo sentire a casa.
Ben tornato, Achille. Non vediamo l’ora di rivederti in campo con noi non appena possibile".
Dinamo Sassari, ecco Polonara: "Felice di tornare a casa"
"Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a “casa”!", afferma l'ala grande marchigiana sui social. "Ringrazio il presidente Stefano Sardara, l'amministratore delegato Francesco Sardara, il direttore generale Jack Devecchi e l'allenatore Massimo Bulleri per avermi dato questa opportunità in un momento delicato dal punto di vista personale. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni! Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti presto!".
