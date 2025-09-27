Pistoia Basket, per l'esordio gli spalti si colorano

Il rosso è il colore della passione, quella che a Pistoia per il basket non è mai mancata. Per questo l’obiettivo, in occasione della prima in casa di domani, domenica 28 settembre alla Lumosquare contro il Gruppo Mascio Bergamo, è quello di infiammare di colore gli spalti. Per i tifosi di “Estra Pistoia Basket 2000” ci saranno numerose iniziative, con il coinvolgimento diretto del First Sponsor, ovvero Lumos , che nella circostanza sarà il Match Sponsor.

Grazie alla passione e all’entusiasmo dimostrato dal Ceo di Lumos, Mario Parrella, già in occasione dei premi consegnati agli abbonati nelle scorse settimane, per questo incontro ci sarà un ulteriore momento di vicinanza del brand Lumos alla città e ai fans biancorossi visto che, come recita il proprio claim aziendale, “le sorprese sono solo belle”.

Agli accessi ai vari settori della Lumosquare saranno distribuite delle magliette omaggio, rosse, per gli spettatori che saranno presenti al match in modo da fornire, in questa circostanza ed anche nelle successive, un importante colpo d’occhio sugli spalti per dimostrare ancora di più la vicinanza del pubblico pistoiese a squadra e staff che sono sul parquet.

Inoltre, durante l’intervallo saranno chiamati sul campo quattro tifosi che si sfideranno dalla linea del tiro libero: il primo che riuscirà a fare canestro vincerà una ulteriore maglietta e il pallone, entrambi autografati da tutto il gruppo squadra, mentre gli altri partecipanti riceveranno comunque la t-shirt Lumos sempre con le firme dei giocatori di Estra Pistoia. Per selezionare coloro che vorranno partecipare, i primi quattro che contatteranno il club tramite messaggio social (Facebook o Instagram) dopo la pubblicazione del comunicato saranno ricontattati dal club e, poi, chiamati a scendere in campo.