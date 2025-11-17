La Virtus Bologna sbanca Treviso e torna in testa
Dura il tempo di una notte il primato della Germani Brescia, che grazie al colpo in casa di Napoli si era issata da sola in vetta alla classifica di Serie A. Nel posticipo del lunedì, infatti, arriva la risposta della Virtus Bologna, che rialza la testa dopo il ko in Eurolega con il Barcellona.
Quinto successo consecutivo per le V Nere
Quinto successo di fila in campionato per le V Nere, che espugnano il PalaVerde, superando a domicilio Treviso per 100-79. In evidenza Alston, autore di 24 punti, ma anche Edwards, che ne mette a referto 16. Quindici punti a testa invece di Olisevicius e Pinkins per la Nutribullet, che resta in fondo alla classifica insieme a Udine, con il settimo ko in otto partite.