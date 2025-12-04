Caos Trapani, il club accusa coach Repesa dopo le dimissioni: "Sta scappando". E Alibegovic finisce fuori rosa

Trapani Shark, la nota del club dopo le dimissioni di Repesa

In una nota, Trapani Shark fa sapere che "l'allenatore croato ha comunicato ieri la sua unilaterale intenzione di risolvere il contratto che lo legava a noi sino al prossimo 30 giugno 2026, attraverso una lettera in cui accusa pretestuosamente la società di violazione di accordi contrattuali.Tali accuse sono totalmente infondate e prive di riscontro, nonché un copia ed incolla di ripetute missive inviate dal suo entourage nel corso degli ultimi 6 mesi. Trapani Shark ha sempre adempiuto regolarmente ai propri obblighi contrattuali e pertanto ha rispedito al mittente la sua ricostruzione dei fatti. Repesa ha ad oggi scelto di abbandonare la squadra a stagione in corso, scappando, senza salutare nessuno, tantomeno quello che definiva il suo "POPOLO", come già accaduto in numerose occasioni nel corso della sua carriera, rifiutando persino un confronto telefonico diretto con il presidente Antonini. La società non intende accettare passivamente questo ennesimo comportamento irresponsabile che lascia la squadra in una situazione di grave difficoltà tecnica e procura un danno d'immagine rilevante". La Trapani Shark "si riserva pertanto ogni azione a tutela dei propri diritti nelle sedi competenti a meno che il coach non ritorni sui suoi passi attenendosi agli accordi contrattuali, rispettando gli impegni presi e mantenendo un profilo degno del ruolo di allenatore di una delle squadre più importanti del campionato - si legge nella nota del club -. In caso contrario, oltre a denunciarlo presso le sedi opportune per quelle che riteniamo violazioni di termini contrattuali, impegni sportivi venuti meno e danni di immagine consistenti, la società troverà nei prossimi giorni un sostituto degno del ruolo che abbiamo costruito per la squadra".

Tolta la fascia a capitano Alibegovic, ora fuori rosa

Novità anche nel roster (che senza l'attuale -4 sarebbe primo nella classifica di Serie A insieme a Virtus Bologna e Brescia), dove Amar Alibegovic viene privato della fascia di capitano - che passa a John Petrucelli - e viene messo fuori rosa, con il direttore Valeriano D'Orta che sarà l'unico autorizzato a parlare con i media. Infine, sulla vicenda dei crediti d'imposta e delle penalizzazioni che riguardano anche il Trapani calcio - che fa capo sempre ad Antonini - si sta "ultimando la raccolta di nuovi e decisivi elementi documentali che saranno presentati nei prossimi giorni agli organi competenti" e "di natura tale da dare speranza non solo per richiedere l'immediata restituzione di ogni punto di penalizzazione finora subito dalle due squadre, ma anche di poter dimostrare la assoluta regolarità dell'iscrizione al campionato di LBA avvenuta nel luglio 2025, chiudendo così ogni ipotesi di ulteriore procedimento". E sempre a proposito di penalizzazione, smentita la notizia della presunta richiesta di un ulteriore -8 per il Trapani calcio.