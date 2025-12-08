Belinelli Night, Bologna omaggia il fuoriclasse azzurro: "Amate il basket come ho fatto io". Presente Polonara
BOLOGNA - "Sono a casa, è una giornata particolare per me, per la mia famiglia e per i miei amici, cercherò di godermela. Ho bellissimi ricordi qua a Bologna, ci sono stati momenti difficili ma anche vittorie e trofei. Ringrazio i tifosi e le persone che sono qui stasera e che mi hanno sempre supportato". Così ai microfoni di Sky Sport, prima della gara tra Virtus Bologna e Tortona (vinta dai campioni d'Italia in carica per 92-77) per la decima giornata di Serie A di basket, Marco Belinelli, bandiera bianconera e al quale è stato dedicato il 'Beli Night'.
Belinelli: "Amate il basket come ho fatto io"
Anche Achille Polonara, che sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia, ha partecipato alla festa dell'ex giocatore dei San Antonio Spurs, con i quali ha vinto il titolo Nba nel 2014 (unico giocatore italiano a riuscire nell'impresa, ndr). "Amate questo sport come ho fatto io, fate sacrifici e credete sempre nei vostri mezzi. Sono emozionato", conclude Belinelli.