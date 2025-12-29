Caso Trapani, Lega e Federbasket allineate per il "rispetto delle regole"

Pur riconoscendo "il diritto di Trapani Shark di fare valere le proprie prerogative, la Lega continuerà ad agire per il rispetto delle regole e per il bene comune a tutte le sedici associate, nell'ambito dei principi di lealtà e correttezza sportiva e associativa". Così, in una nota, la Legabasket di Serie A interviene sulla vicenda della squadra siciliana, che ha minacciato di non partecipare alla prossima trasferta a Bologna in casa della Virtus (il 4 gennaio 2026) e parla di " volontà persecutoria " da parte di Lega e Federazione per le multe inflitte per mancato raggiungimento del minimo di tesserati. La Lba si dice pienamente allineata alla Fip, la federazione italiana pallacanestro che oggi si è riunita in via straordinaria per affrontare la questione.

Il comunicato della Lega

Il presidente della Lba, Maurizio Gherardini, si legge in una nota pubblicata sul sito della Lega, "ha partecipato questa mattina al Consiglio Federale, durante il quale il presidente Petrucci ha esposto una relazione sul caso Trapani. Sentita la relazione del presidente Petrucci, si conferma il pieno allineamento della Lega con la Federazione a difesa dei regolamenti e delle regole poste a tutela di tutte le società associate, a partire dal Manuale delle Licenze, voluto e votato all'unanimità da tutti i club, e oggetto di puntuale applicazione da parte della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche". Il Trapani Shark è sesto in classifica, sta scontando 5 punti di penalizzazione per varie inadempienze e ha subito 100.000 euro totali di multa per essere da due giornate senza il numero minimo di contratti professionistici (dopo la partenza di Allen).