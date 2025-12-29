Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Caso Trapani, Lega e Federbasket allineate per il "rispetto delle regole"

Scontro tra la società siciliana, che minaccia di non giocare contro la Virtus Bologna, e le istituzioni della pallacanestro
2 min
TagsTrapaniLbaFip

Pur riconoscendo "il diritto di Trapani Shark di fare valere le proprie prerogative, la Lega continuerà ad agire per il rispetto delle regole e per il bene comune a tutte le sedici associate, nell'ambito dei principi di lealtà e correttezza sportiva e associativa". Così, in una nota, la Legabasket di Serie A interviene sulla vicenda della squadra siciliana, che ha minacciato di non partecipare alla prossima trasferta a Bologna in casa della Virtus (il 4 gennaio 2026) e parla di "volontà persecutoria" da parte di Lega e Federazione per le multe inflitte per mancato raggiungimento del minimo di tesserati. La Lba si dice pienamente allineata alla Fip, la federazione italiana pallacanestro che oggi si è riunita in via straordinaria per affrontare la questione.

Il comunicato della Lega

Il presidente della Lba, Maurizio Gherardini, si legge in una nota pubblicata sul sito della Lega, "ha partecipato questa mattina al Consiglio Federale, durante il quale il presidente Petrucci ha esposto una relazione sul caso Trapani. Sentita la relazione del presidente Petrucci, si conferma il pieno allineamento della Lega con la Federazione a difesa dei regolamenti e delle regole poste a tutela di tutte le società associate, a partire dal Manuale delle Licenze, voluto e votato all'unanimità da tutti i club, e oggetto di puntuale applicazione da parte della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche". Il Trapani Shark è sesto in classifica, sta scontando 5 punti di penalizzazione per varie inadempienze e ha subito 100.000 euro totali di multa per essere da due giornate senza il numero minimo di contratti professionistici (dopo la partenza di Allen). 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Clamoroso a Napoli: canestro rotto e gara sospesaCrollo Trapani a Sassari

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS